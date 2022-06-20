Bodrum Belediyesi Halk Plajları Sezona Hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum Belediyesi Halk Plajları Sezona Hazır

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, yeni sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, yeni sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vatandaşların plajlardan ve denizden rahat bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için yarımada genelinde hizmetler devam ediyor.

Yarımada genelindeki 11'i Mavi Bayraklı toplam 70 Halk Plajına 1000'in üzerinde şemsiye yerleştirildi. Ekipler ayrıca soyunma kabinlerinin bakımı, cankurtaran kulelerinin yenilenmesi, denize şamandıra çekilmesi, plaj genelinde tesviye çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların sahil ve plajlardan en verimli şekilde faydalanabilmesi için belediyenin sezon boyunca çalışmalarına devam edeceğini belirtirken, her geçen sezon hizmet kalitesini artırmak için de var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bodrum'da, 2016 yılında 15 noktada faaliyet gösteren belediye halk plajı sayısı 2022'de 70'e yükseltildi.

ANKA / Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bodrum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title