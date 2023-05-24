Bodrum Belediyesi Ekipleri, Etkili Sağanak Yağış Nedeniyle Teyakkuza Geçti

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili sağanak yağışın vatandaşları mağdur etmemesi için teyakkuza geçti. Gün boyunca saha ekipleriyle irtibatta olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sahadaki çalışmalar ile ilgili anlık bilgileri alarak vatandaşların ilettiği bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları verdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili sağanak yağışın vatandaşları mağdur etmemesi için teyakkuza geçti. Gün boyunca saha ekipleriyle irtibatta olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sahadaki çalışmalar ile ilgili anlık bilgileri alarak vatandaşların ilettiği bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları verdi.

Yoğun sağanak yağış üzerine Bodrum'un farklı noktalarında hazır bulunan ekipler, taşkın olasılığına karşı dere yataklarını kontrol ederken yağmur sırasında taşan rögar çevresinde de yıkama ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları açarken mazgal üstlerini de temizledi. Ana arterlerde kontrollerini yapan ekipler, araçların geçişini engelleyen taş ve toprak birikintilerine müdahale ederek önlemlerini aldı.

Ekipler, konteyner etrafındaki atıkları topladı. Mıntıka temizliği de yapan personel, yol kenarları ile genel kullanım alanlarında otları biçti.