Bodrum Belediyesi, Deremzedelere Desteklerini Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde deprem mağduru vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde deprem mağduru vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan illerden Hatay'a ivedilikle ulaşarak desteklere başlayan Bodrum Belediyesi, yaklaşık 65 gündür bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarınıı karşılamak üzere Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde bulunuyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 886'sı deprem mağduru olmak üzere bin 265 kişinin genel ihtiyaçlarının giderilmesi için 7/24 esasına dayalı olarak mesai yapıyor.

2 kreş öğretmeninin 2 ayrı konteyner kreşte eğitim verdiği kentte, çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını ve aktif zaman geçirmelerini sağlayan etkinlikler de düzenleniyor.

Kütüphane, eczane, revir, mescit, duş ve tuvalet gibi çeşitli bölümlerin bulunduğu Arsuz Dostluk Kenti'nde Bodrumlu yardımseverlerin destekleriyle iftar sofraları kuruluyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hatay bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili "Deprem mağduru vatandaşlarımızın 65 gündür yanındayız. Bu desteklerimiz Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımızın da iş birliğiyle sürdürülmeye devam edecek. Özverili çalışmalar gerçekleştiren belediye personelime, gönüllülere, tüm Bodrum halkına bu zor günlerde ülke vatandaşlarımıza kol kanat gerdikleri, destek oldukları için teşekkür ederim. Ramazan ayının birleştirici gücüyle desteklerini sürdüren, vatandaşlarımızın yaşadığı acıya ortak olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

20 bin metrekarelik alanda kurulu Arsuz Dostluk Kenti, 140'ın üzerinde çadır ve 75'in üzerinde konteyner ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi ve gönüllülerden oluşan ekip, Malatya'daki konteyner kentte de deprem mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya devam ediyor.