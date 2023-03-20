Bodrum Belediyesi'den Çiftçiye Fide Desteği: Destek Almak İsteyenler 31 Mart'a Kadar Başvurabilecek

Bodrum Belediyesi, Karaova’da sağlıklı gıda üreten çiftçiye düzenli olarak verdiği fide hibesi desteğinin bir yenisi daha yapmaya hazırlanıyor. Son başvuru günü 31 Mart Cuma olan dağıtım, 15 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Bodrum Belediyesi, Karaova'da sağlıklı gıda üreten çiftçiye düzenli olarak verdiği fide hibesi desteğinin bir yenisi daha yapmaya hazırlanıyor. Son başvuru günü 31 Mart Cuma olan dağıtım, 15 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, çiftçiye bu dönemde de yazlık sebze fidesi desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekecek. Son başvuru tarihinin 31 Mart 2023 olduğu fide dağıtımı, 15 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Desteğe başvuracak üreticilerin ikametgahının ve üretim yaptığı alanın Bodrum ilçe sınırları içerisinde olması ve üretici olduğunu belgelemesi başvuru koşulları arasında yer alıyor. Ayrıntılı bilgiye 444 00 48 / 1238 (dahili) ya da 0 (530) 232 14 08 numaralarından ulaşılabilecek.