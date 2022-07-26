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Bodrum Belediyesi, CHP'nin Kadın Çalışmaları Çalıştayına Katıldı

Bodrum Belediyesi, CHP'nin Kadın Çalışmaları Çalıştayına Katıldı

Bodrum Belediyesi, CHP'nin düzenlediği 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı'na katıldı.

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Bodrum Belediyesi, CHP'nin düzenlediği 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı'na katıldı.

Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı (YEEP) 6 Temmuz'da kamuoyuna tanıtan Bodrum Belediyesi, CHP'nin düzenlediği 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı'na katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisi paydaşlarıyla eşitlikçi ve şiddetsiz kent yaratmak adına manifesto imzalamasıyla başlayan çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) imzalayan 29. belediye olan ve 6 Temmuz 2022'de Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı kamuoyuna tanıtan Bodrum Belediyesi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da katıldığı çalıştayda yer aldı. CHP Vizyon Gelişim Ofisi koordinasyonunda CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı' CHP Genel Merkezi'nde 22 Temmuz günü gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyon Başkanı Emel Çakaloğlu ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Büro Sorumlusu Esra Kıymaz'ın da aralarında olduğu 110 belediyeden 134 temsilcinin katıldığı çalıştayda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği gönüllü eğitim desteğinde bulundu.

Çalıştayda belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kadınların, engellilerin, yaşlıların, çocukların ve diğer kırılgan grupların hizmetlere erişim noktasında yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması, çözüm önerilerinin belirli bir plan ve program dahilinde yürütülmesi çalışmalarına destek olunması amaçlandı.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Aylin Nazlıaka Bodrum Yerel Haberler

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