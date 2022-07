Bodrum Belediyesi, Bayram Öncesi Gazileri ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gazilerin ve şehit yakınlarının evlerinde ziyaretlerde bulundu.

Yarımada genelinde 124 gazi ve şehit ailesine bayram ziyareti yaparak ailelerin belediyeden beklenti ve talepleri dinleyen ekipler, gazilere ve şehit ailelerine çiçek ve çikolata takdim etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, "Vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle her zaman kalpten bağlıyız. Onlara minnet borcumuz var. Onların yakınları bizler için çok kıymetli. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin her ihtiyacında her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Belediye'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ile Şehit Barış Akay'ın annesi Nuray Akay'ı da ziyaret etti.

