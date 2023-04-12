Bodrum Belediye Başkanı Aras, Yurttaşla İftar Sofralarında Buluşmaya Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde düzenlediği iftar programlarına Güvercinlik Mahallesi'nde, Başkan Ahmet Aras'ın katılımıyla devam etti.

Güvercinlik sahilindeki Belediye Mobil Kafe'nin önünde düzenlenen iftar programına; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Günay Şafak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 'Hacivat ve Karagöz' gösterisi ile renklenen iftar programında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aras, yemek dağıtımına da destek verdi.

İlçede kurulan iftar sofralarının vatandaşların desteğiyle deprem bölgesinde de kurulduğunu belirten Başkan Aras, "Allah hepinizden razı olsun. Hepinize davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ayrıca şu an sofralarımızda olan kayısıları sizlerin parasıyla Malatya'da zor durumda olan afetzede bir üreticiden satın aldık. Bunun için de hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi iftar programları bugün Yakaköy ve Türkmen Mahalleleri, 13 Nisan Perşembe günü (yarın) Pınarlıbelen, Çamlık, Gökpınar ve Armutçuk Mahallelerinde devam edecek.