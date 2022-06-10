Başkan Aras, Turgutreis'te halkla buluştu - Haberler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk buluşmalarına Bitez ve Müsgebi-Yahşi'den sonra Turgutreis'te devam etti.

Vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Toplantıda vatandaşlara tek tek mikrofon uzatan talep ve şikayetleri dinleyerek ortak çözüm için karşılıklı istişarede bulunan Başkan Aras, bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"Turgutreis bölgesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aras, "Sinek, koku, yol problemleri, deniz kirliliği. Bunların hepsi atık sulardan kaynaklanıyor. Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Bodrum'un en büyük atık su tesisi olmasının yanında, 37 bin metreküp alanıyla hitap ettiği nüfus büyük oranda artacak. Tesisin bitimiyle birlikte Bodrum'un altyapısı da güçlendirilmiş olacak. Projeyle, doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecek ve denizlerin korunması sağlanacak. Deniz deşarjı, denizlerdeki canlı ekosistemi ve çeşitliliğinde de oldukça olumlu etkiler oluşturacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu mahallelerimizde yapılan kanalizasyon hattı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanacak. Böylece bu bölgelerdeki atık su sorunu ortadan kalkmış olacak. Büyükşehir iki yıldır bu çalışmaları büyük bir çabayla sürdürüyor. Amacımız ve çabamız bu çalışmaların bir an önce bitmesi yönünde. Alt yapı çalışmalarında herhangi bir ihmal söz konusu değil. İlgili firmanın yetemediği yerlerde, sıkıntı varsa belediye olarak müdahale ediyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde de Bodrum Belediyesi olarak zaman kaybetmeden üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Başkan Aras, Turgutreis ve çevre mahallelerde yaşayanların birebir sorunlarını ve isteklerini anlatabilecekleri çözüm masaları oluşturmayı planladıklarını söyledi. Bodrum'u kentleştirmeden kasaba havasını koruyarak ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini ifade eden Aras, "Bodrum'un hem havasını koruyalım hem asgari ihtiyaçlarını karşılayalım" dedi.

Programa katılan birçok vatandaş, halkın arasına giren ve şikayetleri, talepleri ilk ağızdan dinleyen Başkan Aras'a teşekkür etti. Toplantı sonrası çevreyi gezip esnafı ziyaret eden Başkan Aras, çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Halk buluşmaları yarımadadaki diğer mahallelerde devam edecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel