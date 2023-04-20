Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı öncesi mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi farklı birimlerde görev yapan personelle bayramlaşan Başkan Aras, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek küslüklerin son bulduğu, huzur ve sağlık içerisinde mutlu bayramlar diledi.

Başkan Aras, Bodrum Belediyesi Müskebi Ek Hizmet Binası'nda İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Plan ve Proje Müdürlükleri; Konacık Gazderesi Hizmet Binası'nda Kültür ve Sosyal İşler, Ruhsat ve Denetim, Zabıta, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Cenaze Hizmetleri ve Özel Kalem Müdürlükleri; Bodrum Gıda Çarşısı'nda ise Bodrum Belediye A.Ş. yönetim ve ofis çalışanları ile bayramlaştı.

Yoğun bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını dile getiren Aras, "Her mahallemizde halkımızla kucaklaşarak iftar programlarımızı yaşadık. Soframızı paylaştık, aşımızı paylaştık ve Bodrumlu hemşehrilerimizle birlikte anlamlı bir Ramazan ayı geçirdik" dedi.

İftarlarda tüm personelin katkısı olduğunu belirterek verilen hizmet ve deprem bölgesinde devam eden faaliyetler için personele teşekkür eden Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"İş hayatındaki dostluk, arkadaşlık hiçbir şeye benzemez. Bunun için de lütfen hoşgörüyle, insan sevgisiyle, yürekten birbirinizle beraber olun. Birbirinize sarılın arkadaşlar. Herkesin derdi var, herkesin tasası var ama dertler paylaşılarak azalır. Mutluluk paylaşarak çoğalır. Sizleri seviyoruz."