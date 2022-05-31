Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın da Kampanyasına Destek Verdiği Sma'lı İkra Deniz'den İyi Haber - Haberler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından canlı yayınla yardım kampanyasına destek verdiği SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 3 yaşındaki İkra Deniz'in tedavisi için gerekli olan yardım toplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen ilacın ilk dozu, kilo aşımı nedeniyle İkra Deniz'e Dubai'de verildi.

Geçen aylarda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından canlı yayınla "İkra Deniz yaşasın, Deniz'e hayat ol" yardım kampanyasına destek vermişti. Aralarında tanınmış sinema ve tiyatro oyuncularının da bulunduğu müzisyen, siyasetçi, doktor ve yazarlardan oluşan destek grubu, İkra bebek ve ailesi ile Başkan Ahmet Aras'ın açtığı canlı yayında buluşarak yardım kampanyası için destek toplamıştı. Yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılan ve Bodrum'un tek yürek olduğu akşamda, İkra Deniz için dayanışmanın sınırları genişletildi.

Kampanya sonucunda İkra Deniz'in tedavisi için gerekli olan ve 20 milyon liranın üzerinde fiyatı olan ilaç Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildi. İlk dozu getirilen ilaç, kilo aşımı nedeniyle İkra Deniz'e Dubai'de verildi.

Büyük mutluluk yaşayan anne Emel Pamuk ve baba Mustafa Pamuk, bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ederek kızlarının tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeleri takip ettiğini ve ümidini hiç kaybetmediğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Birçok insan için aslında küçük olan meblağlar, İkra Deniz için çok önemli bir meblağ haline geldi. 75 günlükken SMA Tip 1 ölümcül kas hastası tanısı konulan yavrumuz için toplumun her kesiminden bizler de destek istemiştik. Şimdi ise İkra Deniz'in ihtiyacı olan ilaç alındı ve tedavisi devam ediyor. İnanıyorum ki, İkra Deniz sağlığına kavuşacak ve yaşadıkları, çektikleri tüm zorluklar geride kalacak" dedi.

ANKA / Yerel