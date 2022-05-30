Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı - Haberler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Aras, program kapsamında Özalp ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin kadim şehri Van'da üç gün süren programla bir araya geldi. Van merkezindeki çalıştay öncesi belediye başkanları, 13 ilçede sahaya çıktı.

"KENDİ EVİME GELMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile Özalp ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada karşılaştığı ilgi ve samimiyetten duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi:

"Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisindeydik. Özalp'in nüfusunun 1/5'i kadar Özalpli Bodrum'da ikamet ediyor. Kendi evime gelmiş gibi hissettim. Bodrum ile arasında dostluk ve sevgi köprüsü kurulmuş, yıllardan beri var olan bu güçlü hemşehrilik bağı, Bodrum'un en büyük zenginliklerinden biridir. Saha çalışmalarımızda, Bodrum'da yaşayan Vanlı, Özalpli kardeşlerimizin selamlarını da ilettim. Bu kadim kentimizin güzel insanlarına gösterdikleri sıcaklık, sevgi ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

"IRK, DİN, DİL, MEZHEP, DOĞU, BATI DİYE BİR AYRIM GÖZETMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Demokrasi, bireysel hak ve özgürlükler temelinde barış, huzur içinde bir gelecek için nasıl Bodrum'da birlikte mücadele ediyorsak güzel yarınlar için kardeş ilçemiz Özalp'te de aynı şekilde birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Aras, "Halktan yana, çalışandan yana, üretimden yana bir sosyal devlet anlayışıyla ırk, din, dil, mezhep, doğu, batı diye bir ayrım gözetmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"BARIŞ ORTAMI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN DA HER ZAMAN DİLE GETİRDİĞİ GİBİ; HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEMESİNİN YOLUNU AÇACAK"

Başkan Aras, "Özalp'te, bizi bağrına basan, bizimle ekmeğini, suyunu paylaşan temiz yürekli halkımızın sorunları dinledik; beraberimizdeki diğer başkanlarımızla birlikte çözüm önerilerimizi paylaştık. Bizleri böyle programlar sayesinde halkımızla buluşturan parti genel merkezimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz çalışmalar ancak ve ancak ülkemizi aydınlığa çıkarmak içindir. Barış ve sevgi iklimini yaratmak içindir. Bizler, CHP'li belediye başkanları olarak bu barış ortamını ülkemizde sağlayacağız. Bu barış ortamı sayın genel başkanımızın da her zaman dile getirdiği gibi; hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin yolunu açacak" diye konuştu.

Saha programlarının ardından, "Bizim Belediye Başkanları Van'da" ve "Geliyor Gelmekte Olan" sloganlarıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ana gündem maddesi ise yaklaşan genel seçimler oldu.

ANKA / Yerel