Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras personeliyle bayramlaştı

MUĞLA Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi farklı birimlerde personeliyle bayramlaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmalarda, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek küslüklerin son bulduğu, huzur ve sağlık içerisinde, mutlu bayramlar diledi.

Başkan Aras, Bodrum Belediyesi Müskebi Ek Hizmet Binası'nda İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Plan ve Proje müdürlükleri; Konacık Gazderesi Hizmet Binası'nda Kültür ve Sosyal İşler, Ruhsat ve Denetim, Zabıta, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Cenaze Hizmetleri ve Özel Kalem müdürlükleri; Bodrum Gıda Çarşısı'nda ise Bodrum Belediye AŞ yönetim ve ofis çalışanları ile bayramlaşırken kendisine CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı ve ilgili müdürlüklerden sorumlu başkan yardımcıları eşlik etti.

"Mutluluk paylaşarak çoğalır"

Başkan Aras, arife gününde ise merkez hizmet binasında ve diğer birimlerde görevli personel ile bayramlaştı.

Yoğun bir Ramazan Ayını geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Aras, "Her mahallemizde halkımızla kucaklaşarak iftar programlarımızı yaşadık. Soframızı paylaştık, aşımızı paylaştık ve Bodrumlu hemşehrilerimizle birlikte anlamlı bir Ramazan ayı geçirdik" dedi. Bu iftarların gerçekleşmesinde tüm personelin katkısı olduğunu belirterek verilen hizmet ve deprem bölgesinde devam eden faaliyetler için personele teşekkür eden Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"İş hayatındaki dostluk, arkadaşlık hiçbir şeye benzemez. Bunun için de lütfen hoşgörüyle, insan sevgisiyle, yürekten birbirinizle beraber olun. Birbirinize sarılın arkadaşlar. Herkesin derdi var, herkesin tasası var ama dertler paylaşılarak azalır. Mutluluk paylaşarak çoğalır. Sizleri seviyoruz"

Gittiği bölgelerde esnaf ve vatandaşlarla da bayramlaşan Başkan Aras, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.