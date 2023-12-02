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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na konuk oldu

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, belediyenin çalışmaları ve su sorunu gibi konular ele alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

30 Kasım Perşembe günü gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan konuk oldu.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, yaptığı açılış konuşmasında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan'a toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.  Başkan Kocadon, Kasım ayı faaliyetlerini anlatırken Bodrum Belediyesi ile iş birliği halinde 7-9 Aralık arasında, Fuarizmir'de gerçekleşecek olan 17'nci TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne katılacakları bilgisini verdi.

Toplantıda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye'nin 4,5 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Aras, konuşmasında pandemiyle birlikte artan yapılaşma ve yaşanan göç dalgasının da sorunları tetiklediğini belirtti.

"KURAKLIK ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK GERÇEK"

Bodrum'daki su krizinden de bahseden Başkan Aras, su sorunu ilgili çözüm önerileri hakkında bilgilendirmede bulundu. Yeraltı suyu kullanımının bir süreye kadar devam edebileceğine ve sorunu daha etkin çalışmalarla çözmek gerektiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kuraklık önümüzdeki en büyük gerçek" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aras, BODTO Meclis Üyelerinin sorularını cevapladı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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