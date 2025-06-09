Bodrum Bayram Tatilinde Yerli Turistlerle Doldurdu

Bodrum'da sahilleri tatilciler doldurdu

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. İlçeye yaklaşık 50 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, sahilleri doldurdu.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren deniz kenarlarına akın etti. Özellikle Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak gibi popüler plajlarda adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken, restoran ve eğlence mekanlarında da yoğunluk gözlendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, artan araç trafiğine karşı ek önlemler aldı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren dönüşlerin başlaması bekleniyor. Yetkililer, oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.