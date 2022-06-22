Bodrum Art Faır Kapılarını Açıyor Bodrum Belediyesi ve DEMOS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Bodrum Art Fair (BAF) 28 Haziran’da sanatseverlere kapılarını açıyor. Bodrum Belediyesi ve DEMOS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Bodrum Art Fair (BAF) 28 Haziran'da sanatseverlere kapılarını açıyor. Bodrum Art Fair (BAF) yaklaşık 40 galeri, yurt içi ve yurtdışından 300 sanatçı ile çok sayıda koleksiyoneri ve sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 28 Haziran 2022 Salı günü saat 18.00'de Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde açılışı yapılacak Bodrum Sanat Fuarı, kokteylin ardından Kerem Görsev konseri ile devam edecek. Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını Bodrum'da sanatseverlerle iki edisyonda bir araya getirmeyi hedefleyen BAF'ın ilk edisyonu 29 Haziran – 3 Temmuz 2022, ikinci edisyonu 23 Ağustos – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. BAF tanıtım toplantısı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenecek. Fuar, 29 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihlerinde 16.00-22.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. ANKA / Yerel Bodrum Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bodrum Art Faır Kapılarını Açıyor - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.