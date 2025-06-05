Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç girişi, güvenlik önlemleri artırıldı

Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç girişi, güvenlik önlemleri artırıldı
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Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a gelen tatilcilerin oluşturduğu yoğun araç trafiği, ilçede kilometrelerce kuyruklara neden oldu. Bayram boyunca 699 güvenlik personeli ve 139 araç ile denetimler artırıldı.

Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç girdi

699 personel 139 araçla görev yapacak

MUĞLA - Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u tercih eden tatilciler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. İlçede bayram nedeniyle denetimler de arttırıldı.

Bu yıl 4,5 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, yerli turistin tercih ettiği turizm merkezlerinden biri de Bodrum oldu. Havayolu firmaları, bayram tatili için Milas - Bodrum Havalimanı'na 22 ek sefer koyarken otobüs firmalarını da sefer sayısını arttırdı.

Trafikteki bayram yoğunluğu dün ve bugün kendisini hissettirdi. İlçede halihazırda yoğun olan araç trafiğine bayram yoğunluğu da eklenince araç kuyrukları daha da uzadı. Ana arterlerde sürücüler tampon tampona gitmek zorunda kaldı. Bazı yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Son 24 saatte Bodrum'a 50 bin aracın girdiği öğrenildi.

Bayram nedeniyle Bodrum'a yaşayanların bazıları da memleketlerine gitti. Bu yüzden ilçenin çıkış istikametinde de araç yoğunluğunun olduğu gözlendi.

Denetimler sıklaştırıldı

Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Güvercinlik ve Torba mahallelerindeki kontrol noktalarındaki denetimlerde ilçeye girenler araçlar kontrol edildi.

Torba'daki denetime Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı.

Kaymakam Çit, kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşlara iyi tatiller dileklerinde bulundu. Tatilcilere ayrıca trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

699 personel 139 araçla Bodrum'da tedbirlerimizi aldık

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bayram süresi boyunca hava durumumuz çok iyi olacak. Deniz suyu sıcaklığımızın 22-24 derecelerde olmasını bekliyoruz. Her bütçeye uygun yeme-içme konaklama mekanları var. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 699 personel 139 araçla Bodrum'da tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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