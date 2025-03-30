Bocce İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genç, yıldız ve küçük kız/erkek kategorilerinde büyük bir heyecan yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Bocce sahasında kıyasıya mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR