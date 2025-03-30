Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Bocce İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

Bocce İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genç, yıldız ve küçük kız/erkek kategorilerinde büyük bir heyecan yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Bocce sahasında kıyasıya mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.