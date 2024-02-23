BM Uzmanları: Filistinli Kadın ve Kız Çocukları Cinsel Saldırılara Maruz Kalıyor

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları tarafından yapılan açıklamada, gözaltındaki Filistinli kadın ve kız çocuklarının çeşitli cinsel saldırılara maruz kaldığı, en az 2 kadın tutuklunun ise tecavüze uğradığına ilişkin inandırıcı iddialar olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanlarından oluşan heyet, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik devam eden insan hakları ihlalleriyle ilgili raporları açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayınlanan raporda, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşanan söz konusu korkunç insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddialar olduğu belirtildi.

Uzmanların elde ettiği bilgilere göre Filistinli kadın ve kız çocukları Gazze'de çoğu zaman aile üyeleriyle birlikte keyfi olarak infaz ediliyor. Uzmanlar yayınladıkları raporda, "Filistinli kadın ve çocukların sığındıkları yerlerde veya kaçarken kasıtlı olarak hedef alındıkları ve yargısız infaz edildikleri yönündeki haberler karşısında sarsıldık. İsrail ordusu veya ona bağlı güçler tarafından öldürüldüklerinde bazılarının ellerinde beyaz bez parçaları olduğu bildirildi" ifadesi kullandı.

"Kadınlar insanlık dışı davranışlara maruz kaldı"

Raporda, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da aralarında insan hakları savunucuları, gazeteciler ve insani yardım çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce Filistinli kadın ve kız çocuğunun keyfi olarak gözaltına alınmasından ciddi endişe duyulduğu belirtildi. Birçok kadının insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışlara maruz kaldığı kaydedilen raporda, kadınlara hijyen ürünleri, yiyecek ve ilaç verilmediği bazı kadınların ise ciddi şekilde darp edildiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Gazze'de gözaltına alınan bazı Filistinli kadınlar yağmurda ve soğukta, yiyecek verilmeden gözaltında tutuldu.

"En az 2 Filistinli kadın tutuklu tecavüze uğradı"

Gözaltındaki Filistinli kadın ve kız çocuklarının, İsrailli erkek askerler tarafından üstlerinin çıkarılarak aranması gibi çeşitli cinsel saldırılara da maruz kaldıklarına ilişkin raporların rahatsız edici olduğu belirtildi. BM uzmanlarının elde ettikleri bilgilere göre en az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi. Raporda ayrıca İsrail askerlerinin aşağılayıcı şartlarda tutuklu bulunan kadınların fotoğraflarını çektiği ve internete yüklendiği ifade edildi.

"Kadın ve çocuklar kaçırılıyor"

Uzmanlar, Gazze'de bilinmeyen sayıdaki Filistinli kadın ve çocuğun İsrail ordusuyla temasa geçtikten sonra ortadan kaybolduğu yönündeki raporlardan endişe duyduğunu dile getirdi. Açıklamada, "İsrail askeri tarafından en az bir kız çocuğunun zorla İsrail'e götürüldüğüne ve çocukların ebeveynlerinden alındığına ilişkin rahatsız edici raporlar var. İsrail hükümetine, Filistinli kadın ve kız çocuklarının yaşam, güvenlik, sağlık ve onur haklarını koruma ve hiç kimsenin şiddete, işkenceye, insanlık dışı davranışa ve cinsel saldırı da dahil olmak üzere aşağılayıcı muameleye maruz kalmamasını sağlama yükümlülüğünü hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu iddialara ilişkin bağımsız, tarafsız, hızlı, kapsamlı ve etkili bir soruşturma yapılması çağrısında bulunan insan hakları uzmanları, İsrail'in de bu soruşturmalarda işbirliği yapmasını talep etti. - CENEVRE