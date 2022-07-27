BM temsilcisi Ferederick Kenney: "İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçecek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM temsilcisi Ferederick Kenney: "İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçecek"

BM temsilcisi Ferederick Kenney: 'İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçecek'

İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssünün resmi açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM temsilcisi Frederick J. Kenney, ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini açıkladı.

 - Güncelleme:

İstanbul'da tahıl sevkiyatı üssünün resmi açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM temsilcisi Frederick J. Kenney, ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini açıkladı.

Ukrayna'dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da tarihi imzalar atılmıştı. Tarihi anlaşmanın ardından İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkililerinin yer aldığı merkezin açılışı gerçekleştirdi.

Açılışın ardından BM temsilcisi Frederick J. Kenney, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın tahıl, gıda maddeleri ve gübre ürünlerinden meydana geldiğini belirterek bu anlaşma çerçevesinde kararlar alınacağını ifade etti.

Rus tarafının yaptırımların bir kısmının kaldırılmaması halinde anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadelerine ilişkin konuşan Kenney, zirvede bir araya gelen tüm tarafların bu anlaşmaya mutabık olduğunu ve başarılı olmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. Kenney, ayrıca ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşmiş Milletler İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title