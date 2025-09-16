BM Raporu: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı belirtildi. İsrail'e "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nin yükümlülükleri ile bağdaşmayan tüm faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılan raporda, BM üyesi ülkelere de soykırıma karşı harekete geçme tavsiyesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Bağlamında İsrail'in Gazze'deki Eylemlerine İlişkin Hukuki Analiz" adlı raporunu yayınladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığına dair güçlü bulguların olduğuna vurgu yapılan raporda, "Komisyon, İsrailli siyasi ve askeri liderlerin 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptıkları açıklamalar ve komutaları altındaki personelin davranış biçimlerini göz önünde bulundurarak Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım kastının bulunduğu sonucuna makul gerekçelerle varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"İsrailli siyasi ve askeri liderler, soykırımın temel fiillerinden nihai olarak sorumlu"

İsrail'deki komuta yapısına göre silahlı kuvvetlerin uyguladığı stratejiye hükümetin karar verdiği hatırlatılan raporda, "Komisyon, savaş stratejisinden sorumlu İsrailli siyasi ve askeri liderlerin, İsrail güvenlik güçleri tarafından işlenen soykırımın temel fiillerinden nihai olarak sorumlu olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, İsrailli siyasi ve askeri liderlerin eylemlerinin İsrail Devleti'ne atfedilebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

"Grup olarak soykırım yapıldığı sonucuna vardık"

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik eylemlerinin "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nin soykırımın tanımını yapan "II(a)-(d)" maddeleri çerçevesinde değerlendirildiği aktarılan raporda, "Komisyon, İsrail Devleti'nin Gazze'deki Filistinlilere karşı grup olarak soykırım yapmaktan sorumlu olduğu sonucuna varmıştır" ifadeleri kullanıldı. İsrail yönetiminin soykırımı önlemek veya cezalandırmak için hiçbir adım atmadığı vurgulanan raporda, "Aksine İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin, İsrail güvenlik güçlerinin davranışlarını sıklıkla haklı çıkardığı ve teşvik edici açıklamalarda bulunduğu, bunun da daha fazla suç işlenmesine yol açtığı tespit edilmiştir" denildi. İsrail askerleri tarafından işlenen suçların genellikle cezasız kaldığı hatırlatılarak, "Bu nedenle İsrail Devleti'nin, soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız olduğu sonucuna varılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'e soykırımı durdurma çağrısı

İsrail'e "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nin yükümlülükleriyle bağdaşmayan askeri operasyonlar dahil tüm faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılan raporda, "İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın emrine uygun olarak komisyonun Gazze'ye girişine ve soykırım iddialarını soruşturmasına izin vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. Soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüğünün yalnızca sorumlu devlete değil, tüm devletlere ait olduğu hatırlatılan raporda, BM üyesi devletlere de "İsrail'e silah sevkiyatını durdurmak, soykırıma karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmak" gibi önlemler alarak soykırıma karşı harekete geçme tavsiyesinde bulunuldu.

İsrail'den rapora tepki: "Kesin bir dille reddediyoruz"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise raporda sert tepki gösterilerek, "İsrail, çarpıtılmış ve yanlış olan bu raporu kesin bir dille reddetmekte ve soruşturma komisyonunun derhal lağvedilmesini talep etmektedir" denildi. Raporun Hamas'ın tezlerine dayandığı iddia edilen açıklamada, raporu hazırlayanlar "Hamas'ın vekili olmakla" suçlandı. - CENEVRE