Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM'nin Suriye'ye ilk konvoyu Türkiye sınırından geçti

Yerel Haberler

BM'nin Suriye'ye ilk konvoyu Türkiye sınırından geçti

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye'ye insani yardım taşıyan ilk Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu, Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye'ye insani yardım taşıyan ilk Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu, Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan geçti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'nin kuzeydoğusunda da yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. BM'nin temizlik ve diğer malzemeleri taşıyan, 6 tırdan oluşan yardım konvoyu, Suriye ile Türkiye arasındaki uluslararası geçişlere açık olan Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye tarafındaki sınır yetkilisi Mazen Alloush, konvoyun depremden 4 gün sonra Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan giren ilk BM konvoyu olduğunu belirterek, yardımların BM ile iş birliği yapan kuruluşlara ulaştırılacağını ve ardından depremzedelere dağıtılacağını söyledi. Alloush, BM'nin yardımlarının devam edeceğini aktardı. Bu konvoyda tıbbi yardım ve gıda maddesi bulunmadığını söyleyen Alloush, Türkiye ile Suriye arasındaki yolun ulaşıma açık olduğunu ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden Suriyelilerin cenazelerinin teslim edilmek üzere yolların kullanıldığını belirtti. - İDLİB

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşmiş Milletler Kahramanmaraş Türkiye Suriye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title