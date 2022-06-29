BM Kadın Birimi ve Adana Büyükşehir'in 'Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı' Konulu Atölye Çalışması Başladı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (BM Kadın Birimi/UN Women), erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlamak için Adana Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte düzenlediği atölye çalışması bugün başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve üst düzey belediye yöneticilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde, erkeklerin ve erkek çocuklarının katılımını hedefliyor.

Çalışmaların ilk gününde, erkek belediye çalışanlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalıklarını artırmak hedeflendi. Eşitlik için gereken toplumsal dönüşüm adına erkeklerin neler yapabileceği üzerinde duruldu. Atölye çalışması kapsamında, BM Kadın Birimi'nin teknik desteği ile uygulanacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımını teşvik edecek belediye hizmetleri için yol haritası çizildi.

Erkeklerin ve erkek çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki rol ve önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Toplumsal eşitliğin sağlanması, kadın-erkek eşitliğinin oluşması için Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan bu yana artan çalışma ivmemiz var. Büyükşehir'de de bu işlerle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Çok fazla yerde olmayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. BM Kadın Birimi ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma zemini oluşturmak çok önemliydi. Geleneksel davranışların eşitsizliği nasıl yarattığı, erkeklerin ayrıcalıklı olduğu toplum yapısının ne tür sonuçlara yol açtığı tartışılacak. Erkeklerin ve erkek çocuklarının eşitlikçi rolleri benimsemeye yönlendirecek atölye çalışmaları planlanmaktadır."

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay da toplumsal aktörlerin iş birliğinin önemine değinerek, "Üniversitelerle, sivil toplumla, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'yle, Adana'da yaşayan her bir bireyle toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planımızın hedeflerinden biri de erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı ve dönüşümün birer parçası olmaları" diye konuştu.

BM Kadın Birimi, 'Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler' proje koordinatörü Duygu Erseçen, toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımının eşit bir geleceğin inşasının önemli bir bileşeni olduğunu belirtti. Erseçen, şunları kaydetti:

"ERKEKLER, KADINLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI"

"Geleneksel ve kalıplaşmış norm ve yargılar, erkeklere ve erkek çocuklarına atanmış roller günümüzde yaşadığımız eşitsizliklerin temelinde yatıyor. Erkekler sadece erkek oldukları için sahip oldukları ayrıcalıkları fark etmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınlarla dayanışma içinde olmalı. Eşitsizliklere sebep olan davranışların herkes tarafından fark edilmesi ve ortadan kaldırılması için belediyelerin önemli bir rolü var. Bu nedenle belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olması ve erkek katılımını hedeflemesi değerli. Bu atölye çalışmasıyla amacımız erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı hakkında Adana için bir yol haritası oluşturmak."

ÇALIŞMANIN ARDINDAN YOL HARİTASI TASLAK HALİNE GELECEK

Atölye çalışmasında, norm ve kalıp yargıların 'erkekliği' inşası ve bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğine etkisi tartışıldı. Belediye Başkanı ve üst düzey yöneticiler, hem belediyenin içindeki hem de dezavantajlı bölgelerdeki erkekler ve erkek çocuklarıyla ne tür çalışmalar yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu. Atölye çalışması İsveç'in, İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı tarafından fonlanan 'Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı' kapsamında yürütüldü.

Çalışma ile taslak hale gelen yol haritasının işleyişi, ortaya çıkan zorluklar ve değerlendirmeler için benzer atölye süreçleri devam edecek. Bugün başlayan atölye çalışması, iki gün sürecek.

ANKA / Yerel