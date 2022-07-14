BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki tahılın sevkiyatındaki çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki tahılının Karadeniz limanlarındaki sevkiyatında yaşanan sorunlar çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen toplantı için Türkiye hükümetine çabalarından dolayı teşekkür etti. Guterres İstanbul'daki toplantıyı bir "umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatında yaşanan sorunlarla ilgili Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna taraflarının temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın askeri temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Karadeniz'den güvenli tahıl nakliyatının gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalara teşekkür etti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, Türk hükümetinin, Karadeniz'den tahıl nakliyatı konusunda İstanbul'da toplantı düzenlemek için gösterdiği çabalardan dolayı memnun olduğunu ifade etti. Guterres yaptığı konuşmada, "Bugün İstanbul'da, Ukrayna gıda ürünlerinin Karadeniz üzerinden güvenli şekilde ihraç edilmesini sağlamak için önemli bir adım attık. Türkiye hükümetine, görüşmeleri düzenlemek için gösterdiği olağanüstü çabalar için teşekkür ediyorum. Küresel krizlerin kararttığı bir dünyada bugün nihayet bir umut ışığımız var. İnsanların acılarını dindirmek, dünya çapında açlığı hafifletmek, gelişmekte olan ülkeleri ve savunmasız insanları desteklemek, küresel gıda sistemine istikrar getirmek için bir umut ışığımız var. Bu, kapsamlı bir anlaşmaya giden yolda önemli ve somut bir adım." dedi.

BM'nin İstanbul'daki müzakerelerde İnsani İşler başkanı Martin Griffiths ve BM Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) Başkanı Rebeca Grynspan tarafından temsil edildiğini söyleyen Guterres, Ukrayna'nın gıda ürünleri ile Rus gıda ve gübrelerinin dünya pazarlarında tam olarak yer alması gerektiğini ifade etti.

" İstanbul'dan gelen umut, diyaloğun önemini gösteriyor"

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, Ukrayna'daki milyonlarca ton tahılın Karadeniz üzerinden "güvenli bir şekilde ihraç edilmesini" sağlamak için "ileriye doğru kritik bir adım" atıldığını söylerken, Rusya ile Ukrayna arasında henüz resmi bir anlaşma imzalanmadığını vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın devam ettiğini ancak İstanbul görüşmelerinden gelen umut verici haberlerin diyaloğun önemini gösterdiğini söyleyen Guterres, "Bugün İstanbul'dan gelen umut, bize diyaloğun önemini gösteriyor. Bu umut ışığından ilham alarak barış için ihtiyaç duyulan ve müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu aydınlatmaya yardımcı olmalıyız" şeklinde konuştu. Guterres, İstanbul'daki ilk toplantının muhtemelen önumüzdeki hafta başka toplantıların gerçekleşmesinin önünü açmasını umduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında savaşı sona erdirmek için bir barış anlaşmasına varılması konusunda açıklamada bulunan Guterres, bugünkü gelişmelerin son derece cesaret verici olmasına rağmen, anlaşma için henüz "uzun bir yol" olduğunu söyledi. Guterres, "Tüm tarafların amacı sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma değil, dünya için bir anlaşmadır." ifadelerinde bulundu. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Yerel