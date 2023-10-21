BM: "Gazze'ye insani yardımları taşıyan 20 tır yeterli olmaktan çok uzak"

Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımları taşıyan 20 tırın sadece küçük bir başlangıç olduğu ve bu tırların şu anda yeterli olmaktan çok uzak olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımları taşıyan 20 tırın sadece küçük bir başlangıç olduğu ve bu tırların şu anda yeterli olmaktan çok uzak olduğu ifade edildi.

İsrail-Hamas çatışmaları devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı nedeniyle can kayıpları artarken, İsrail hükümetinin bölgeye verilen elektrik, yakıt ve suyu kesmesi nedeniyle bölgede insani kriz de büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı'nın da aralarında bulunduğu BM yardım kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan 1,6 milyondan fazla insanın kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Savunmasız insanların büyük risk altında olduğu aktarılan açıklamada, çocuk ölümlerinin oranının endişe verici düzeyde olduğu ve korunma, yiyecek, su ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı ifade edildi. Gazze Şeridi'ne acil ve sınırsız insani yardımın gönderilmesi gerektiği belirtilen ve insani ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, "Gazze'de durum artık felaket. Dünyanın daha fazlasını yapması gerekiyor" denilerek, Gazze Şeridi'ne insani yardımları taşıyan 20 tırın sadece küçük bir başlangıç olduğu ve bu tırların şu anda yeterli olmaktan çok uzak olduğu belirtildi.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin dolu ve tıbbi malzemeden yoksun olduğu belirtilirken, sağlık sisteminin çöküşle karşı karşıya olduğu vurgulandı. MSF tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda, Gazze Şeridi'ndeki ana cerrahi tesis olan El Şifa Hastanesi'ne ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere büyük miktarda tıbbi stok bağışında bulunduk" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE