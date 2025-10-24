Haberler

BM: Gazze 61.5 Milyon Ton Enkaz İçinde, Yıkım New York'un 170 Katı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yıkımın boyutlarını ortaya koyan yeni veriler yayınladı. 61.5 milyon ton enkaza gömülen Gazze'de, binaların dörtte üçünden fazlası yıkıldı ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son verilerde, Gazze'nin 61.5 milyon ton enkaza gömüldüğü ve Gazze'deki enkazın New York'ta bulunan Empire State binasından 170 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının neden olduğu yıkıma ilişkin yeni verileri paylaştı. Gazze'nin 61.5 milyon ton enkaza gömülü olduğunu ortaya koyan BM verilerinin analizine göre, Gazze'deki binaların dörtte üçünün yıkıldığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı (UNOSAT) uydu analizinde, 8 Temmuz 2025 itibarıyla İsrail ordusunun saldırılarında, yoğun nüfuslu bölgede yaklaşık 193 bin binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedilirken bu sayının 7 Ekim 2023'te İsrail saldırıları başlamadan önce mevcut yapıların yaklaşık yüzde 78'ini temsil ettiği vurgulandı. 22-23 eylül tarihlerinde Gazze Şehri'nden alınan fotoğrafların değerlendirilmesinde buradaki binaların yüzde 83'ünün hasar gördüğünü veya yıkıldığı üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Gazze'nin 61.5 milyon ton enkaza gömülü olduğu ve bunun New York'ta bulunan Empire State binasından 170 kat daha ağır olduğu anlamına geldiği vurgulandı. BM Çevre Programı (UNEP) tarafından yapılan açıklamada Gazze'deki yıkımın 3'te 2'sinin saldırıların ilk 5 ayında kaydedildi. 8 milyon ton enkazın Nisan ila Temmuz ayları arasında Refah ve Han Yunus arasındaki bölgede meydana geldiği belirtilirken UNEP tarafından Ağustos ayında yayınlanan ilk analizlerde enkazın bölge halkında ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu aktarıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
