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BM'den Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

Yerel Haberler

BM'den Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Birleşmiş Milletler (BM), son yüzyılda Türkiye'yi vuran ve yaklaşık 5.2 milyon kişinin etkilendiği büyük depremler dolayısıyla 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "3 aylık dönemi kapsayan maddi yardım, gıda güvenliği, koruma, eğitim, su ve barınma dahil olmak üzere birçok konuda yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 5.2 milyon kişiye hükümet liderliğindeki yardımlarla birlikte hayati desteğin hızla artmasına yardımcı olacak. Türkiye, dünyada üzerinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke ve uzun yıllardır Suriyeli komşularına büyük bir cömertlik gösteriyor. Şimdi tüm dünyanın, dayanışma içinde Türk halkına destek olma zamanı. İhtiyaçlar oldukça fazla. İnsanlar çok acı çekiyor ve kaybedecek zaman yok. Uluslararası toplumu, zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri olan bu olaya müdahil olmaya ve yardım çabalarını hızlandırarak finansal destek sağlamaya çağırıyorum" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Kahramanmaraş Türkiye Yerel Haberler

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