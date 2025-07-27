BM'den Gazze için acil gıda yardımı çağrısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'ndeki nüfusun üçte birinin günlerdir yemek yemediğini belirterek, "90 bin kadın ve çocuğun acil olarak beslenme tedavisine ihtiyacı var" dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'ndeki kıtlıkla ilgili açıklamada bulundu. WFP, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 bölgede belli saatlerde askeri faaliyetlerine ara vermesini ve BM konvoylarının ve yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç dağıtması için kalıcı güvenlikli güzergahları belirlemesini memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Elinde Gazze'deki 2,1 milyonluk nüfusun tamamını neredeyse üç ay boyunca beslemeye yetecek kadar gıda bulunduğunu aktaran WFP, "21 Mayıs'ta sınır kapılarının yeniden açılmasından bu yana WFP Gazze'ye 22 bin ton gıda yardımı ulaştırdı. Gazze'deki 2,1 milyon nüfusun tamamına aylık 62 bin tondan fazla gıda yardımı ulaştırılması gerekiyor. Gıda yardımı Gazze'deki çoğu insan için yemek yemenin tek yolu. Nüfusun üçte biri günlerdir yemek yemiyor. Yaklaşık 470 bin kişi kıtlık benzeri şartlar altında. 90 bin kadın ve çocuğun acil olarak beslenme tedavisine ihtiyacı var. İnsanlar insani yardım eksikliği nedeniyle ölüyor" dedi. - ROMA