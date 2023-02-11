BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay"
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Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, " Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Griffiths, "Yaşanan deprem son derece sarsıcı. Bu moloz dağlarında hala insanların olduğu fikri, bazıları hala hayatta, birçoğu ölü. Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay" ifadelerini kullandı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel