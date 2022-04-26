Biz Pişirelim Siz Ulaştırın Projesi gönüllere girdi

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi'nin ilk kez geçen yıl Ramazan ayında başlattığı "Biz Pişirelim Siz Ulaştırın" uygulaması, bu yıl da yüzleri güldürdü. Her gün bin kişiye yapılan yemek dağıtım uygulamasından şu ana kadar 25 bin kişi yararlandı.

İki yıldır sürdürülen uygulama sayesinde vatandaş-belediye iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Talas Belediyesi'nin tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler yardıma muhtaç, yaşlı, hasta, engelli ve öğrencilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama çerçevesinde Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi Nikah Salonu önü ve Mevlana Mahalle Meydanı Şeffaf Oda önü olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Günlük bin kişilik olarak hazırlanan yemekler, Ramazan ayı boyunca toplam 25 bin kişiye ulaştırıldı. Büyük beğeni toplayan uygulama Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğinin sergilendiği uygulama çerçevesinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yemek dağıtımına eşlik etmiş ve ihtiyaç sahibi insanlara yemek ulaştıran vatandaşlara teşekkür etmişti.

Uygulamaya ilişkin görüşlerini aktaran Başkan Yalçın, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hareket edip vatandaşlarla gönül köprüsü kurduklarını belirterek, "Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine vatandaşlarımızın aracılığıyla iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bizi nice Ramazanlara ve ardından bayramlara ulaştırsın" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel