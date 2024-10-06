Bıyıklarını Kesmediği İçin 4 Bin Euroyu Reddetti

Bayburt'ta 'Pala Dayı' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'a, bir gurbetçi vatandaş bıyıklarını kesmesi için 4 bin euro teklifte bulundu. Yüklü miktardaki para teklifini geri çeviren Aslanhan, "10 bin euro dahi verseler kesmem, ancak ölünce keserler" diyerek, bıyıklarını kesmeyi reddetti.

Bayburt'a yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Armutlu köyünde yaşayan Bayram Aslanhan, her gün Bayburt'a gelerek, bıyıklarının bakımını yaptırıyor. 84 santimetre uzunluğundaki bıyıklarını berberi Şeref Şık'a gözü kapalı emanet eden Aslanhan, senelerdir bıyıklarının bakımını Şık'a yaptırıyor, bir tek orada tıraş oluyor. Berberde tıraş olan Aslanhan'ı gören bir gurbetçi vatandaş, 4 bin euro teklifte bulunarak, Aslanhan'ın bıyıklarını kesmesini istedi. Teklifi kabul etmesi durumunda parayı hemen hesabına aktaracak olan gurbetçinin teklifini kabul etmeyen Aslanhan, "Benim bıyıklarımı kesmem demek, itibarımı kaybetmem demek. Ne olursa olsun bu bıyıkları kesmem" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Aslanhan'ın bıyıklarına şekil veren berber Şeref Şık, "Sabah berberimize gelen gurbetçi bir abimizin 4 bin euro bıyık kesme teklifine pala amcamızın, '10 bin euro da versen kabul etmem' diyip teklifi geri çevirmesi, hayattaki en büyük sevincinin bıyıklarının olduğunu göstermesi bize farklı bir hava kattı" dedi.

"10 bin euro da verse yine kesmem"

Gelen teklifi geri çevirdiğini, bıyıklarını ancak ölünce berberinin keseceğini aktaran Aslanhan, "Fransa'dan gelen bir gurbetçi vatandaş ben burada tıraş olurken yanıma yaklaştı, 'Kes şunları, 4 bin euro vereyim bıyıklarını kes' dedi. Ben de dedim ki, 10 bin euroda versen kesmem. Ben bıyıklarımı kestiğim zaman kariyerimi kaybetmiş olurum. Bıyıklarımı kesersem, benim Bayburt'ta yerim olmaz, kimse beni tanımaz. Ancak ölünce keserim" ifadelerini kullandı.

Berberine vasiyet etti: "Bıyıklarımı ölünce sen keseceksin"

Bıyıklarını yaşadığı sürece kesmeyeceğinin altını çizen Aslanhan, berberine vasiyet ederek, bıyıklarını onun kesmesini istedi. Berber Şeref Şık ise, pala dayının kendisine vasiyette bulunduğunu yineleyerek, "Pala amca öldüğünde bıyıklarını ben keseceğim, onun sözünü aldım. Vasiyet etti, vasiyetini aldık. Yaşadığı müddetçe bizler sevgimizi, saygımızı kendisine gösterip, bıyıklarını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Bıyıkların günlük ortalama maliyeti 400-450 lira

Bıyıkların bakımının günlük maliyetinin 400-450 lira olduğunu aktaran Şık, maliyetlerin bir hayli yükseldiğini ifade ederek, "Bıyıkların maliyeti çok yükseldi. Ortalama bir günde, bir şişe spreyi bitiriyoruz. Çünkü sürekli sudan kaynaklı bozulmalar oluyor. Bıyıkların günlük ortalama maliyeti 400-450 lirayı buluyor" şeklinde konuştu. - BAYBURT