HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İlçe protokolünü iftar programında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca ailesi olarak büyük bir aileyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın" dedi.

Darıca Belediyesi'nin düzenlediği iftar buluşması ilçe protokolünü bir araya getirdi. Darıca sahilde yeni hizmete açılan toplantı ve konferans salonunda Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına ilçe protokolü ile birlikte kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. İftar yemeği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, yemeğin ardından dua edildi.

Konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Mübarek Ramazan ayının feyzini ve bereketini yaşadığımız bu günlerde Darıca'da görev yapan tüm kurum ve kuruluşların yöneticileriyle iftar programında birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi sebebiyle iki yıldır bir araya gelemiyorduk. Darıca ailesi olarak büyük bir aileyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İftar yemeğimize teşrif eden tüm arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizin hizmetinizde olacak"

İftar programının düzenlendiği toplantı ve konferans salonunun derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olduğunu da belirten Muzaffer Bıyık, "İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan toplantı ve konferans salonunu hizmete açtık. Bugün olduğu gibi her zaman sizin hizmetinizde olacak. Burası kimsenin özel locası, toplantı yeri olmayacak. Derneklerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ne zaman isterlerse burada toplantı ve organizasyon yapabilecek. Burasını sizler için hizmete açtık" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel