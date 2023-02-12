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Bitlisli AFAD gönüllüleri bölgedeki görevini tamamladı

Yerel Haberler

Bitlisli AFAD gönüllüleri bölgedeki görevini tamamladı

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde afet bölgesine gönderilen 44 kişilik gönüllü destek ekibi, Kahramanmaraş'taki görevini tamamlayarak geri döndü.

Bitlis İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinesinde afet bölgesine gönderilen 44 kişilik gönüllü destek ekibi, Kahramanmaraş'taki görevini tamamlayarak geri döndü.

Türkiye'de 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle birlikte 10 il adeta enkaza döndü. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda gönderilen 4 ekipten oluşan 44 kişilik AFAD gönüllüsü destek ekibi afet bölgesine görevlendirildi. Depremin ilk saatinden itibaren afet bölgesine hareket eden AFAD gönüllüleri, enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için gece gündüz çalışma yürüttü. Ekipler tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda birçok kişi enkazdan sağ çıkarılırken tanık ettikleri her kurtuluş için de sevinç gözyaşları döküldü.

Afet bölgesindeki depremzedeler için gece gündüz çalışma yürüten AFAD gönüllüleri, arama kurtarma görevlerini tamamlayarak Bitlis'e geri dönüş yaptı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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