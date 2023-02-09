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Bitlis yoğun kar yağışı: Araçlar ve çocuk parkı kar altında kaldı

Yerel Haberler

Bitlis yoğun kar yağışı: Araçlar ve çocuk parkı kar altında kaldı -251 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te günlerdir etkisini arttırarak yağan kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları, yön levhaları ve çocuk parkları adeta kardan kayboldu.

Bitlis yoğun kar yağışı: Araçlar ve çocuk parkı kar altında kaldı

-251 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini arttırarak yağan kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları, yön levhaları ve çocuk parkları adeta kardan kayboldu.

Kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de, kent merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor. 55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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