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Bitlis yeniden kara teslim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis'te yoğun kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Bitlis'te yoğun kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Bu yılki kış sezonu toplamında 9 metreden fazla kar yağışı alan Bitlis, yeniden yoğun kar yağışının etkisine girdi. Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayının sonlarına gelinmesine rağmen etkisini yitirmeyen kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Yazı beklerken yeniden kışı yaşamaya başlayan Bitlisliler ise dört gözle baharı beklediklerini söyledi. - BİTLİS

Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis yeniden kara teslim

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis, Tatvan, kar, Yerel, Haberler

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