Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adayları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret etti. Vali Karaömeroğlu, polis adayları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Karaömeroğlu, polislik mesleğinin kanunlardan almış olduğu yetki ile devlet ve milletine hizmet ederken, yeri geldiği zaman bir an tereddüt etmeden vatanı ve milleti için canını seve seve feda etmekten çekinmemeyi gerektirdiğini belirtti. - BİTLİS