Bitlis'ten deprem bölgelerine 120 tır yardım gönderildi

Bitlis'ten Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illere şu ana kadar 120 tır yardım gönderildi.

Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Bu büyük felaketle ilgili Bitlis Valiliği koordinesinde şehirde de geniş çerçeveli bir yardım seferberliği başlattı. Valilik ve belediyenin öncülüğünden başlatılan kampanya çerçevesinde vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.

Depremlerin meydana geldiği ilk günden itibaren Bitlis merkez ve 6 ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri (STK) ve vatandaşlar adeta seferberlik ilan ederek depremzede vatandaşlara yardım ediyorlar.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremle ilgili Bitlis Valiliği ve belediye koordinesinde hemen yardımlara başladıklarını belirterek, "Bitlis'ten bu güne kadar özellikle Adıyaman ve Malatya illerine 7 tırı su olmak üzere 15 tır yaşam malzemesi gönderdik. Bunun yanı sıra 4 gün boyunca 50 binden fazla sıcak ekmek gönderdik. İl genelinde ise şimdiye kadar 120 tır yaşam malzemesi desteğinde bulunuldu. İlimize gelen depremzedeler yurtlar ve evlere yerleştirildi. Yine valilik ve belediye kontrolünde bu vatandaşlarımızın ihtiyaçları da görülüyor" diye konuştu. - BİTLİS