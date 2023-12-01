Hollanda İnsanı Yardım Vakfı ile Avrupa Yardım Vakfı tarafından Bitlis'teki ihtiyaç sahibi engellilere verilmek üzere 3 adet akülü araç gönderildi. Akülü araçlar Vali Erol Karaömeroğlu tarafından 3 engellinin ailelerine teslim edildi.

Bitlis'teki 3 engelliye akülü araç hediye edildi

BİTLİS - Hollanda İnsanı Yardım Vakfı ile Avrupa Yardım Vakfı tarafından Bitlis'teki ihtiyaç sahibi engellilere verilmek üzere 3 adet akülü araç gönderildi.

Bitlis Sosyal Yardımlaşma Vakfına gönderilen akülü araçlar Vali Erol Karaömeroğlu tarafından 3 engellinin ailelerine teslim edildi.

Bitlis Valiliği bahçesinde düzenlenen programa Vali Erol Karaömeroğlu, Alay Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve engellilerin aileleri katıldı.

Vali Karaömeroğlu, engellilerin aileleri ile tek tek ilgilenerek, Bitlis Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilisi ile beraber araçların kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Düzenlenen programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, yaptığı açıklamasında şunları söyledi. "Hollanda İHH Yardım Vakfı vakfımıza her sene böyle engellilerimiz için akülü araç gönderiyor. Bu sende 3 tane gönderdi. Bizlerde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza teslimatımızı yaptık. Allah çocuklarımızın iyi günlerde binmeyi nasip etsin. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Allah onların mutluluklarını daim eylesin. Akülü araçları yollayan vakfımıza da tüm engelli aileleri adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.