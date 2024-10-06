Bitlis'te yüzlerce vatandaş, İsrail'in zulmünü kınamak için yürüdü

BİTLİS - Bitlis'te yüzlerce vatandaş, Filistin'e destek olmak ve İsrail'in zulmünü kınamak için protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kasımpaşa İlkokulu önünde toplanan kalabalık ellerinde Filistin Bayrakları, Türk Bayrakları ve Tevhid Bayraklarıyla "Hamasa Selam" "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Burada din görevlisi tarafından Kuran'ı Kerim okunmasının ardından Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Cabir Durak tarafından grup adına basın açıklaması okundu.

Onlarca hastaneyi bombalayarak binlerce masum Filistinli halkı şehit eden katil İsrail'in dünyanın suskunluğundan cesaretlendiğini belirten Durak, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoluk çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere "insanımsı" diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış bir ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor."