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Bitlis'te Yoğun Kar Yağışı: Onlarca Araç Mahsur Kaldı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Panor Dağı bölgesinde onlarca araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan müdahale ile araçlar kurtarıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Panor Dağı bölgesinde onlarca araç mahsur kaldı.

Tatvan-Hizan Karayolu'nda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı 1470 rakımlı Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve aniden bastıran tipiden dolayı bölgeyi çıkamayan onlarca aracı vatandaşlar kurtardı. Kar yağışının etkili olduğu bölgeye Karayolları ekipleri ise anında müdahale ederek yolları açtı. Araçların kurtarılma görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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