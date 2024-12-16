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Bitlis'te Yaralı Kurt Gündüz Vakti Sanayi Bölgesinde Görüntülendi

Bitlis'te Yaralı Kurt Gündüz Vakti Sanayi Bölgesinde Görüntülendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı bir kurt, yiyecek bulmak için gündüz vakti sanayi bölgesine indi. Uzmanlar, yaban hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığının altını çizerek, bu tür durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı olduğu görülen bir kurt, yiyecek bulmak için gündüz vakti indiği sanayi bölgesinde görüntülendi.

Rahva'daki sanayi bölgesinde yaralı bir şekilde dolaşan kurt, kısa süreliğine dikkatleri üzerine topladı. Yaralı hayvan, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanarak yerleşim alanlarına daha sık inebileceğini belirterek, bu tür durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini söylediler.

Vatandaşlar, kurt ile karşılaşınca hem hayretler içerisinde kaldılar hem de o anları cep telefonlarıyla kaydettiler. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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