Bitlis'te yapılan seçimlerde iki parti meclise girdi Bitlis'te pazar günü yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iki parti girmeye hak kazandı.

Bitlis'te yapılan seçimlerde iki parti meclise girdi

BİTLİS - Bitlis'te pazar günü yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iki parti girmeye hak kazandı.

İlçe seçim kurulundan alınan ve kati olmayan sonuçlara göre Yeşil Sol Parti 70 bin 825 oy alarak 2 ve AK Parti 64 bin 380 oy alarak 1 milletvekilini meclise yolladı. Sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den Hüseyin Olan ve Semra Gökalp Çağlar ile AK Parti'den Turan Bedirhanoğlu TBMM'ye girmeyi hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 866 sandıkta 221 bin 007 seçmenden 180 bin 926'sı oy kullandı. Oyların 6 bin 534'ü geçersiz sayılırken, 174 bin 392'si de geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis'te oyların 80 bin 997'sini Recep Tayyip Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 88 bin 779'unu aldı. Muharrem İnce 688 ve Sinan Oğan ise 3 bin 928 oy aldı.