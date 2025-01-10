Bitlis'te Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 15. kilometresinde gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. 33 AJY 128 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel