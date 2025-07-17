Bitlis'te Su Altı Dalış Eğitim Projesi Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren Yukarı Deniz Derneği, su altı tutkunlarına yönelik dikkat çekici bir projeye imza attı.

Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Su Altı Dalış Eğitim ve Turizm Projesi-3" kapsamında 50 kişiye dalgıçlık eğitimi veriliyor. Eğitimler, alanında uzman dalgıç eğitmenler eşliğinde yürütülürken, katılımcılar teorik ve pratik uygulamalarla donanımlı hale getiriliyor.

Eğitim sürecinin sonunda kursiyerler, Van Gölü'nün eşsiz su altı güzelliklerine dalış yapma fırsatı bulacak. Katılımcılar, gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyalitleri, batık gemileri ve su altında kalan tarihi yapıları keşfederek bölge turizmine ve kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlayacak.

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, projeye olan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, bu tür çalışmalarla Bitlis'in ve Van Gölü'nün ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti. Birol, "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne projelerimizi yazdık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu seneki hedefimiz yaklaşık 50 dalgıcı yetiştirip Van Gölü Havzası'na ve Bitlis'e kazandırmayı düşündürüyoruz. Dolayısıyla su sıcaklığı 26 derecelere ulaştı. Adilcevaz'da bakir olan sulardayız. Mikrobiyalitlere, kaleye ve Rus batığına dalışlar gerçekleştiriyoruz. Bu dalışlar sonucu turizme açılması noktasında derneğimiz çok büyük çabalar sarf ediyor. İnşallah bunu da 2026'nın sonlarına doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü dalış teknesi ve dalış malzememizin biraz eksikliği söz konusu. Suyun üstünü de altını kullanmayı düşünüyoruz. Van Gölü Havzası'nın suyu çok güzel çok temiz. Dalış severleri Van Gölü'ne bekliyoruz. Dalış eğitimi almak isteyen 15 yaş üstü gençleri dalış okulumuza davet ediyoruz. Şu anda 1, 2 ve 3 yıldız dalış eğitimleri veriyoruz. Yüzme ve kano ile ilgili eğitimlerimiz de var" diye konuştu. - BİTLİS