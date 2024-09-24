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Bitlis'te Sobacılarda Sezon Erken Açıldı

Bitlis'te Sobacılarda Sezon Erken Açıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla soba satışlarında artış yaşandı. 25 yıllık soba üreticisi Harun Susem, doğalgaza gelen zamların da soba talebini artırdığını belirtti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobacılarda sezon erken açıldı.

Tatvan'da havaların aniden soğumasıyla birlikte sobacılarda yoğunluk yaşanmaya başlanırken, farklı şekil ve modellerdeki sobalar ise büyük ilgi görüyor. 25 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Harun Susem, bu yıl soba satışlarının beklenenden erken hareketlendiğini belirtti. Susem, sonbaharın erken bastırması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba talebinde büyük bir artış yaşandığını söyleyerek, "Havaların soğuması ile birlikte insanlar soba arayışına girdi. Bu sene doğalgaza gelen yüksek zamlar da talebi etkiledi. Vatandaşlar daha ekonomik ısınma yöntemlerine yöneldi, bu nedenle soba satışlarına erken başladık" dedi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların soba tercihlerine dikkat çeken Susem, "Kırsal bölgelerde doğalgaz altyapısı bulunmadığı için soba kullanımı daha yaygın. Bu yıl sac soba çeşitlerine olan ilgi oldukça fazla. Ürünlerimizin büyük bir kısmını kırsal kesimlere satıyoruz" diye konuştu.

Kış aylarına yaklaşırken, alternatif ısınma yöntemleri olarak sobaya olan talebin daha da artması bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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