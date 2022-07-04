Bitlis'te rütbe takma töreni

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarına yeni rütbeleri takıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen törende, Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 3 personelin bir üst rütbeye terfi etmesi nedeniyle Vali Oktay Çağatay ve Emniyet Müdürü Celal Özcan tarafından rütbeleri takıldı. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Engin Tetik 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Dinç 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne ve Başkomiser İlker Erdem ise emniyet amiri rütbesine yükseldi.

Rütbe alan personele rütbeleri Vali Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan tarafından takıldı.

Vali Oktay Çağatay, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek yeni rütbeleriyle yapacakları görevlerinde başarılar diledi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel