Bitlis'te Polis Aracı Takla Attı: 2 Yaralı

Bitlis'te Polis Aracı Takla Attı: 2 Yaralı
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Bitlis'te göreve giden polis memurlarının bulunduğu araç, refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bitlis'te göreve giden polisler kaza yaptı: 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'te göreve giden polislerin içerisinde bulunduğu aracın takla attığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Güroymak'ın Günkırı beldesi mevkiinde, göreve giderken refüje çarpan polis aracı takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, trafik ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya düşen araçtaki 2 polis memuru A.A. ile Ç.Ö. yaralandı.

Ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurları, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek bilgi alan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Polis memurlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. İnşallah hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içine inşallah ikisinin de sağ salim aramıza döneceklerini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Çok polislerimizin durumları da iyiye gidiyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz. En iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşmalarına temin edeceklerdir. Tekrar geçmiş olsun, Allah şifalar versin" dedi.

Ziyarette Vali Karakaya'ya, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve İl Sağlık Müdürü Seda Yılmazer eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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