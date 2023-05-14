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Bitlis'te oy sayma işlemi sürüyor

Bitlis'te oy sayma işlemi sürüyor

Yerel Haberler

Bitlis'te oy sayma işlemi sürüyor Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.

Bitlis'te oy sayma işlemi sürüyor

BİTLİS - Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.

Saat 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 877 sandıkta 220 bin 618 kişinin oy kullanacağı Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 17.00'da sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

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