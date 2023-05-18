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Bitlis'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Yerel Haberler

Bitlis'te otomobil takla attı: 1 yaralı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Bitlis'te otomobil takla attı: 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilecevaz-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. N.E. yönetimindeki 06 RNA 10 plakalı Opel Astra model otomobil takla attı. Kaza sonrası haber verilmesiyle bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı ambulans içinde müdahale de bulunulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yerel

Adilcevaz Bitlis Yerel Haberler

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