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Bitlis'te Öğrenciler İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Saadet Camii Derneği tarafından öğrencilerin yararına hayır çarşısı düzenlendi. Hayır çarşısında elde edilen gelirler, caminin Kur'an kursunda eğitim alan öğrenciler için kullanılacak.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilerin yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Tatvan ilçesinde bulunan Saadet Camii Derneği tarafından düzenlenen ve Saadet Cami'nde hafızlık eğitimi alan talebeler için hayır çarşısı kuruldu. Vatandaşların destekleriyle hazırlanan yiyecek ve içeceklerin yanı sıra giysi ve kitapların da bulunduğu ve bir hafta boyunca devam edecek olan bu hayır çarşısında elde edilen gelirler, caminin Kur'an kursunda eğitim alan öğrencileri için kullanılacağı belirtildi.

Bir hafta boyunca hayır çarşısının açık olacağını söyleyen Saadet Camii İmam Hatibi Mesut Adabağlı, "Saadet Camii Derneğimiz; kültür, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti gösteren bir dernektir. Bu derneğimizin faaliyetlerinden biri de talebe yetiştirme faaliyetidir. Faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yıllardır geleneksel olarak hayır çarşısı düzenlemekteyiz. Elde ettiğimiz gelirler, yatılı hafızlık ve ilim talebelerinin barınma ve şahsi ihtiyaçları için kullanılacaktır. Aynı zamanda elde ettiğimiz bu gelirler fiilen caminin ihtiyaçlarında da kullanılıyor. Hayır çarşımızın hayırlı bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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