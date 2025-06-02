Bitlis'te Muhtar Seçimleri Yeniden Gerçekleşti

Bitlis'te Muhtar Seçimleri Yeniden Gerçekleşti
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı köylerde muhtar seçimleri, iptal edilen seçimler sonrası yeniden yapıldı. Seçimlerde farklı köylerde yeni muhtarlar belirlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı bazı köylerde seçimin iptal edilmesi üzerine vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından muhtar adaylarının seçilmeye engel sabıka kayıtları ve memnu haklara ilişkin belgeleri seçim öncesinde teslim etmemeleri nedeniyle seçimlerin iptal edildiği köyler ile muhtarı vefat eden Uslu köyünde vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla 6 köyde yenilenen seçimlerde, vatandaşlar muhtarlarını belirlemek için bir kez daha oy kullandı. Kırkbulak köyünde 261 seçmenden yalnızca 17'si sandık başına gideren, seçimi Metin Tekin kazandı. Uslu köyünde 57 seçmenden 38'i oy kullandı ve Salih Yılmaz muhtarlığa seçildi. Çavuşlar köyünde 55 seçmenden 43'ü oy kullandı ve 30 oy alan İhsan Gül seçimin galibi oldu. Yelkenli köyünde 382 seçmenden 152'si oy kullanırken, muhtarlığa Nurettin Üzer seçildi. Göllü köyünde 437 seçmenden 331'i sandık başına giderken 184 oy alan Ziya Teke muhtar oldu. Koruklu köyünde ise 195 seçmenden 174'ü oy kullanırken seçimi 89 oyla Sıddık Yıldırım kazandı.

Yeni muhtarlar, resmi sonuçların ardından görevlerine başlayacak. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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